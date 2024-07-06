В УФСИН СО в торжественной обстановке ветерану УИС вручили жилищный сертификат

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Алексей Казаков начал свой путь в далеких девяностых в звании лейтенанта, когда еще учреждения были подведомственны МВД РСФСР. Далее он продолжил работать в качестве сотрудника уголовно-исполнительной системы и прослужил 29 лет. Находясь в звании подполковника, Алексей Николаевич с должности начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии N5 отправился на заслуженный отдых.



В рамках реализации программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Алексей Казаков получил сертификат, благодаря которому он сможет приобрести жилье, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО