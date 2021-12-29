В УФСИН СО состоялся новогодний утренник для детей сотрудников УИС

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По сложившейся доброй традиции в канун Нового года для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы региона проводится утренник. В празднике приняли участие сказочные персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, Снежинки. Эти роли исполнили работники УИС.

Ребята водили хоровод около красочно наряженной елки, пели песни, рассказывали стихотворения. Для них организаторы праздника устроили увлекательный конкурс. Победители получили призы.

- Проведение новогодних утренников в учреждениях уголовно-исполнительной системы, - сказал начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, - способствует сплочению коллектива, воспитывает у сотрудников и их детей высокие нравственные качества, повышает настроение, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области