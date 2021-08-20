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В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное 127-ой годовщине УИС региона

20 августа 2021 15:57
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В ходе мероприятия был зачитан приказ о поощрении наиболее отличившихся сотрудников. Им вручены медали и почетные грамоты.

В мероприятии приняли участие врио начальника УФСИН полковник внутренней службы Александр Демидов, генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Валерий Яковлев, председатель ветеранской организации УФСИН полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская, сотрудники и ветераны УИС.

Собрание открылось с торжественного выноса знамени УФСИН России по Самарской области. Затем к сотрудникам УИС обратился полковник внутренней службы Александр Демидов. Он тепло поздравил собравшихся с праздничной датой и отметил, что история пенитенциарной системы неразрывно связана с биографией страны. В ней были как светлые, так и темные времена. Но сотрудники исправительных учреждений строго соблюдали действующее законодательство, постоянно повышали профессиональное мастерство. Внесен заметный вклад в экономику региона. С помощью осужденных построен авиационный комплекс на Безымянке, ряд предприятий нефтяной промышленности.

В годы Великой Отечественной войны для нужд фронта в исправительных учреждениях шили обмундирование, изготавливали ящики для мин, сани и многое другое. Немало сотрудников было направлено в действующую армию, где они за героизм и мужество удостоены орденов и медалей.

Сейчас специалисты УИС немало делают, чтобы обеспечить правопорядок в колониях и СИЗО, постоянно повышают свой профессионализм и юридическую грамотность.

В свою очередь генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Валерий Яковлев поздравил всех собравшихся с памятной датой. Пожелал счастья, крепкого здоровья и карьерного роста.

В ходе мероприятия был зачитан приказ о поощрении наиболее отличившихся сотрудников. Им вручены медали и почетные грамоты.

Завершилось собрание концертом самодеятельных артистов, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

 

Теги: торжественное собрание УФСИН СО

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