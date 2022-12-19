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В УФСИН СО состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию подразделений безопасности УИС

19 декабря 2022 14:31
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Вначале торжественного мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации.

В УФСИН России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию подразделений безопасности УИС.

Вначале торжественного мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации. Затем сотрудников и ветеранов службы безопасности тепло поздравил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко.

Евгений Викторович отметил, что сотрудникам отделов безопасности присуще добросовестность и самоотверженность, умение качественно решать сложные и ответственные задачи по обеспечению законности и правопорядка в учреждениях. Именно среди таких работников прочно живут такие понятия как взаимовыручка, честь и гордость за свою профессию.

Затем за многолетнюю службу в отделах безопасности и значительный вклад в их развитие были награждены подполковник внутренней службы в отставке Владимир Семенов, Александр Кузнецов, Андрей Макаров, полковник внутренней службы Николай Нестеров, Илья Тимченков и другие.

В завершении мероприятия состоялось выступление известного самарского ансамбля «Задумка».

 

Фото:  УФСИН СО

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