В УФСИН СО состоялось награждение журналистов, работающих по уголовно-исполнительной тематике

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На традиционное мероприятие были приглашены журналисты печатных и электронных средств массовой информации, освещающие деятельность пенитенциарной системы Самарской области. Их печатные материалы, теле- и радиосюжеты вызывали заметный интерес жителей региона и способствовали повышению авторитета сотрудников исправительных учреждений в глазах общественности.

Среди награжденных член правления Союза журналистов Самарской области Олег Лукьянов, руководитель пресс-службы этой общественной структуры Елена Абкина, автор и ведущий передач телеканала «Самара-ГИС» Ян Налимов, собственный корреспондент МИА «Россия сегодня» Екатерина Калашникова и другие.

Дипломы и памятные сувениры лучшим работникам пера и микрофона вручил начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. Он тепло поздравил награжденных и пожелал им новых творческих успехов, плодотворного сотрудничества с уголовно-исполнительной системой, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области