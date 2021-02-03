В УФСИН СО состоялось награждение победителей конкурса «Лучший педагогический работник»

142

Состязание среди педагогов проводилось в образовательном учреждении № 117 ФСИН России. Конкурс состоял из трех этапов.

В ходе первого этапа его участники подготовили портфолио и видеоролик открытого урока с изложением передового опыта. Во время второго этапа члены конкурсной комиссии оценивали представленные материалы. Третий этап проходил в форме мастер-класса.

По итогам всех этапов жюри определило победителя. Это преподаватель Оксана Полозова. Второе место у мастера производственного обучения Натальи Лапиной. Третье место у мастера производственного обучения Татьяны Жилинской.

Кроме того, почетных грамот удостоились преподаватели Светлана Добродум и Константин Немчинов. Награды победителям вручил начальник образовательного учреждения Валерий Дорош.

Образовательное учреждение № 117 ФСИН России осуществляет получение среднего профессионального образования осужденными, не имеющими профессии, по которой они могут работать в исправительном учреждении. Но и не только. После освобождения профессия должна помочь им в дальнейшем трудоустройстве. Учреждение готовит квалифицированные рабочие кадры по 24 специальностям. Это оператор котельной, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, маляр, штукатур, аппаратчик мукомольного производства, рабочий по комплексному производству зданий и другие.

Обучение проходит по трем программам среднего профессионального образования и по 21 программе профессионального обучения. По окончании обучающиеся получают дипломы государственного образца и свидетельства о профессии и уровне квалификации.

Как сказал Валерий Дорош, проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов просто необходимо. Участие позволяет им продемонстрировать свои лучшие навыки и качества, поделиться своим собственным опытом и узнать об опыте коллег. Конкурсы направлены на личностный рост и профессиональную самореализацию преподавателей. А это, в свою очередь, сказывается и на профессиональном обучении осужденных, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области