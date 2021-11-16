В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС

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Мероприятие открыл начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. Он особо отметил, что ветераны – золотой фонд уголовно-исполнительной системы. Благодаря их самоотверженной службе, напряженному труду в исправительных учреждениях строго поддерживался правопорядок, соблюдались нормы законодательства, выполнялись производственные задания, осваивалась номенклатура новых товаров.

Сейчас ветераны не теряют связи с родными коллективами. Несмотря на солидный возраст, они помогают в воспитании молодых сотрудников, щедро делятся с ними богатым опытом профессиональной деятельности.

Затем состоялась церемония награждения. Так, приказом директора ФСИН России присвоено звание «Почетный работник уголовно-исполнительной системы» полковнику внутренней службы в отставке Наталье Чайковской. Сейчас Наталья Александровна возглавляет ветеранскую организацию УФСИН.

Почетного знака Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» удостоен подполковник внутренней службы в отставке Новомир Литвинов. Благодарностью Самарской Губернской Думы отмечена подполковник внутренней службы в отставке Светлана Аксенова.

Благодарственные письма от начальника УФСИН вручены ветеранам УИС Таисии Овчинниковой, Елене Беляевой, Жанот Мукашевой, Василию Борисову.

Кроме того, почетный знак «Самара – город трудовой доблести» вручены Виктору Верховскому и Вячеславу Земскову.

Всем награжденным генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов и сотрудники УИС пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области