В УФСИН СО состоялась выставка продукции, выпускаемой производственным сектором УИС

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Мероприятие организовано для представителей администрации, руководителей силовых структур и правоохранительных органов. Руководство УИС отмечает, что в пенитенциарной системе успешно действует 12 центров трудовой адаптации осужденных. Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 300 наименований.

Что касается выставки, то здесь демонстрировались строительные материалы, чистящие и моющие средства, сувенирная продукция, товары народного потребления.

Отдельно экспонировалась швейная продукция, состоящая из разнообразной рабочей и специальной одежды. Примечательно, что швейная продукция выпускается как для внутрисистемных нужд, так и для сторонних потребителей.

Кроме этого, была организована дегустация продуктов, изготавливаемых в исправительных учреждениях. В перечне – соленые и маринованные овощи, разнообразные виды сала и выпечки.

Как сказал заместитель начальника УФСИН подполковник внутренней службы Александр Лепилин, популяризация выпускаемой продукции позволит привлечь дополнительных заказчиков и создать дополнительные рабочие места для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях УИС Самарской области, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области