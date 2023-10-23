В УФСИН СО состоялась профилактическая акция «За здоровое будущее»

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Для школьников и кадетов, обучающихся в образовательных организациях Самарской области, проведена профилактическая акция «За здоровое будущее», направленная на формирование навыков здорового образа жизни и создания нормальных условий для самореализации. В мероприятиях приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Самарской области.

В рамках акции для школьников 8-го класса школы №10 города Жигулевска организован показ фильма «Наркотики – зло 21 века!». В фильме рассказывалось о необходимости формировании здорового образа жизни и неприятии вредных привычек в подростковой и молодежной среде.

Также в Доме молодежи города Сызрань для кадетов Военно-Патриотического отдела «Щит» организован просмотр видеороликов по профилактике наркомании, употребления психотропных веществ, алкоголя и табакокурения. В этот же день ребятам была зачитана лекция по теме «Закон и порядок», проведен круглый стол, где им рассказали о правовой ответственности за правонарушения несовершеннолетних.

Все участники акции отметили важность взаимодействия в вопросах проведения мероприятий антинаркотической направленности с молодежью. У подростков сформирована мотивация к здоровому образу жизни и к стремлению достижения поставленных целей, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН СО