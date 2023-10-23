Я нашел ошибку
Главные новости:
Для «Т Плюс» это мероприятие ежегодное: в октябре 2022 года энергетики восполнили волжскую речную систему в селе Давыдовка.
Энергетики «Т Плюс» выпустили более 90 тысяч мальков толстолобика в Волгу
Делайте вместе с семьей добрые дела, занимайтесь спортом, узнавайте историю своей семьи и создавайте поводы для семейной гордости.
Присоединяйтесь к новому проекту «Это у нас семейное»
На нём обсудили реализацию волонтёрской программы, а также привлечение и отбор участников на ВФМ – 2024.
В регионе состоялось первое заседание оргкомитета «Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»
Для школьников и кадетов региона.
В УФСИН СО состоялась профилактическая акция «За здоровое будущее»
Всего в этом году в регионе выполняется ремонт 68 зданий медицинских организаций. В 6 подразделениях работы продолжатся в следующем году.
Более 20 тысяч жителей Безенчукского района получают помощь в улучшенных условиях
Объем финансирования мер поддержки семей с детьми в Самарской области в следующем году достигнет исторического максимума.
Губернатор Дмитрий Азаров заявил о выделении в 2024 году 50 млрд рублей на поддержку семей с детьми Самарской области
Будьте внимательны и осторожны!
24 октября местами в Самарской области сохранится сильный ветер
«Без корней не живёт ни дерево, ни человек».
В Самарской области возле школ высадили 200 яблонь в честь педагогов и наставников
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В УФСИН СО состоялась профилактическая акция «За здоровое будущее»

23 октября 2023 16:54
83
Для школьников и кадетов региона.

Для школьников и кадетов, обучающихся в образовательных организациях Самарской области, проведена профилактическая акция «За здоровое будущее», направленная на формирование навыков здорового образа жизни и создания нормальных условий для самореализации. В мероприятиях приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Самарской области. 

В рамках акции для школьников 8-го класса школы №10 города Жигулевска организован показ фильма «Наркотики – зло 21 века!». В фильме рассказывалось о необходимости формировании здорового образа жизни и неприятии вредных привычек в подростковой и молодежной среде. 

Также в Доме молодежи города Сызрань для кадетов Военно-Патриотического отдела «Щит» организован просмотр видеороликов по профилактике наркомании, употребления психотропных веществ, алкоголя и табакокурения. В этот же день ребятам была зачитана лекция по теме «Закон и порядок», проведен круглый стол, где им рассказали о правовой ответственности за правонарушения несовершеннолетних. 

Все участники акции отметили важность взаимодействия в вопросах проведения мероприятий антинаркотической направленности с молодежью. У подростков сформирована мотивация к здоровому образу жизни и к стремлению достижения поставленных целей, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:  предоставлено пресс-службой УФСИН СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В минувшем году Самарский регион выполнил планы по строительству жилья с превышением
23 октября 2023  11:16
В минувшем году Самарский регион выполнил планы по строительству жилья с превышением
312
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
692
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
571
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
557
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
680
Весь список