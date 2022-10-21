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В УФСИН СО развернуто производство мебели для муниципальных нужд

21 октября 2022 14:27
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Производственный сектор в каждой колонии освоил выпуск определенного вида мебели.

Изготавливают мебель и постельные принадлежности силами осужденных в шести исправительных учреждениях. Это ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-16, ИК-26 и ИК-29.

Примечательно, что производственный сектор в каждой колонии освоил выпуск определенного вида мебели. Так, в ИК-6 изготавливают шкафы, кровати, столы и табуретки. В ИК-5 производят шкафы, столы и тумбочки. А в ИК-29 столы, кровати, тумбочки и табуреты.

Что касается постельных принадлежностей, то их изготавливают в ИК-3, ИК-6, ИК-16 и ИК-26. Заказ для муниципальных нужд составляет - 1300 кроватей, 1500 подушек, 1600 матрасов.

Мебель и постельные принадлежности производят из собственного сырья либо из материалов заказчика.

Важно, что цены ниже рыночных, а качество довольно высокое. По отзывам представителей муниципальных властей, продукцию, производимую в УИС, приобретать выгодно. Значимым фактором является наличие в исправительных учреждениях большого количества рабочих рук, готовых в кротчайшие сроки выполнить заказ.

Кстати, для нужд городского хозяйства в исправительных учреждениях выпускают не только мебель и постельные принадлежности. К примеру, в ИК-3 изготовляют металлические ограждения и павильоны для общественного транспорта, а в ИК-10 тротуарную плитку и железобетонные блоки для строительных нужд.

- Выполнение муниципальных заказов является для нас приоритетом в производственной деятельности, - сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Лепилин. – В свою очередь это дает возможность для трудоустройства осужденных и полное использование потенциала исправительных учреждений.

 

Фото:   УФСИН России по Самарской области

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