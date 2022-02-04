В УФСИН СО проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы против рака

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Целый комплекс мероприятий организован сотрудниками УИС. В библиотеках, помещениях медико-санитарных частей, а также общедоступных местах в исправительных и лечебных учреждениях для осужденных женщин оформлены тематические выставки «Я – здорова», «О Всемирном дне борьбы с раком», «Что такое рак?» и другие.

Использовался потенциал радиовещания и кабельного телевидения. Вещались передачи на тему «Дня единых знаний по борьбе с раком под лозунгом «Знания – ответственность – здоровье».

Для подготовки видеороликов и аудиопрограмм использованы ресурсы специализированных медицинских сайтов. С участием специалистов регионального онкологического центра проведены лекции, посвященные сохранению здоровья на тему «ранняя диагностика – спасет жизнь!».

Заметным событием стало проведение конкурсов наглядной агитации и тематических викторин на тему «твоя жизнь в твоих руках». Итоги соревнования объявлены в торжественной обстановке, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области.