В УФСИН СО проведен строевой смотр сотрудников, посвященный переходу на зимнюю форму одежды

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Мероприятие организовано с целью поддержания образцового внешнего вида и для укрепления дисциплины среди личного состава УФСИН России по Самарской области. Строевой смотр проводил заместитель начальника уголовно-исполнительной системы региона полковник внутренней службы Олег Петухов.

Вначале было проверено наличие необходимых служебных документов, правильность записей в них.

Затем состоялся осмотр внешнего вида сотрудников. Особое внимание обращалось на соответствие формы одежды требованиям строевого устава и устранению выявленных недостатков.

При проведении итогов строевого смотра полковник внутренней службы Олег Петухов отменил образцовый внешний вид ряда сотрудников и поставил их в пример другим, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО