В УФСИН СО прошел конкурс профессионального мастерства

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В УФСИН России по Самарской области прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН России, дислоцированных в Приволжском федеральном округе.

Состязания были организованы на базе отдела специального назначения «Мангуст» уголовно-исполнительной системы региона.

Открыл конкурс заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Демидов, который отметил необходимость проведения подобных мероприятий для повышения профессионального мастерства спецназовцев.

В ходе упорной и напряженной борьбы первое место занял сотрудник УФСИН России по Республике Марий Эл. Серебро завоевал сотрудник УИС из Пермского края, бронза досталась сотруднику УФСИН России по Удмуртской республике.

Капитан внутренней службы Игорь Кузнецов, представивший отдел специального назначения «Мангуст» УФСИН России по Самарской области занял пятое место среди четырнадцати участников.

Победителям и призерам конкурса вручил награды первый заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, сообщает пресс – служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс – служба УФСИН России по Самарской области