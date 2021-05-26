В УФСИН СО прошел единый прививочный день для сотрудников УИС

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Мероприятие состоялось в управлении по конвоированию. Сюда по предварительной договоренности приехал мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Инициатором акции выступили председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский и начальник МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Фанис Гатин.

Организовать мероприятие помог главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики «Центр общественного Здоровья» Александр Муравец.

Врачи мобильного пункта привезли необходимое оборудование и вакцину. Привиться от коронавирусной инфекции в этот день изъявили желание более 100 сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Как сказал заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Игорь Третьяков, в силу интенсивности службы и возложенных должностных обязанностей не все сотрудники имеют возможность в ближайшее время посетить прививочные пункты. Поэтому инициатива Павла Покровского была поддержана руководством УФСИН.

В свою очередь председатель Общественного совета подчеркнул, что вакцинация - это необходимый шаг в достижении общей иммунизации населения нашей страны, акция в УИС не будет иметь единичный характер и продолжится, рассказали в пресс-службе ресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО