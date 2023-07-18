В УФСИН СО подведены итоги конкурса «Лучший педагогический работник федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений ФСИН России»

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В целях повышения уровня профессионального мастерства, совершенствования учебно-воспитательного процесса, выявления лучших сотрудников – педагогических работников образовательных учреждений ФСИН России был проведен конкурс «Лучший педагогический работник федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений ФСИН России».

В состязании приняли участие педагогические работники федерального казенного профессионального образовательного учреждения №117 Федеральной службы исполнения наказаний.

Конкурс состоял из трех этапов. На финальном этапе были рассмотрены творческие самопрезентации, видеоверсия фрагмента занятия по учебной дисциплине, учебные, методические и иные авторские разработки.

По итогам конкурса лучшим педагогическим работником признан Сагидулла Курманов, мастер производственного обучения образовательного учреждения №117, ему вручили диплом победителя. Дипломом призера II степени наградили мастера производственного обучения Ольгу Горбунову и диплом III степени вручили преподавателю филиала №2 Дмитрию Белозерову, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО