В УФСИН СО осужденные получат новую специальность: литейщик пластических масс

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В УФСИН России по Самарской области осужденные в 2022-2023 учебном году получат новую специальность: литейщик пластических масс.

Новую профессию осужденные получат в образовательном учреждении №117 уголовно-исполнительной системы региона. Срок обучения составит шесть месяцев. По завершению учебы осужденным выдадут соответствующее свидетельство.

Примечательно, что специальность литейщик пластических масс востребована на областном рынке труда, и обладатели такой профессии после отбытия наказания могут рассчитывать на рабочие места на самарских предприятиях.

Всего же с началом нового учебного года осужденные могут получить бесплатно одну из тридцати профессий, среди которых – машинист гранулированных пластических масс, штамповщик, вальцовщик резиновых смесей, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО