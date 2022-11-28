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В УФСИН СО определены победители первого этапа пятого Всероссийского конкурса «Виват офицеры!»

28 ноября 2022 16:55
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Участники мероприятия соревновались в легкой атлетике, строевой подготовке, стрельбе из пистолета Макарова, знании служебных обязанностей, юридической грамотности.

Авторитетное жюри подвело итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Виват офицеры!».

Участники мероприятия соревновались в легкой атлетике, строевой подготовке, стрельбе из пистолета Макарова, знании служебных обязанностей, юридической грамотности. Никого не оставило равнодушным и состязание в творческих способностях.

В итоге первое место завоевал лейтенант внутренней службы Дмитрий Жменев (ИК-5), второе место у лейтенанта внутренней службы Кирилла Юзвы (ИК-29), бронза досталась капитану внутренней службы Дмитрию Саунину (УК).

Что касается номинаций, то лучшим по профессии признан старший лейтенант внутренней службы Иван Баранов (ИК-16), а приза зрительских симпатий удостоился капитан внутренней службы Анатолий Воробьев (СИЗО-1).

Лауреатов наградили дипломами и ценными призами. С заслуженными успехами их тепло поздравили члены жюри и сослуживцы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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