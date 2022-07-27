В УФСИН СО оперативно оказывают медпомощь осужденным при внезапных острых состояниях, представляющих угрозу жизни

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Пациенты при неотложных состояниях или обострении хронических заболеваний сосудистой системы головного мозга, представляющих угрозу жизни, в кратчайшие сроки доставляются в специализированные сосудистые центры области. Медицинские учреждения оснащены профессиональным оборудованием и компьютерными томографами. Также укомплектованы высококвалифицированными специалистами.

В их числе Самарская областная клиническая больница имени Владимира Середавина.

Патологическое состояние диагностируется незамедлительно. При необходимости выполняется оперативное вмешательство.

- Своевременное оказание медицинской помощи, является приоритетным направлением деятельности медицинского работника, - отметил начальник МСЧ-63 ФСИН России Фанис Гатин. - Более тридцати осужденным, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области, спасена жизнь благодаря организованным действиям медицинского персонала, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области