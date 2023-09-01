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В УФСИН СО около тысячи осужденных пошли в школу

1 сентября 2023 15:57
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Вполне возможно, что некоторые из них, вставшие на путь исправления, продолжат учебу в профтехучилище, а некоторые в колледжах или в вузах региона.

Не секрет, что в исправительные учреждения по решению судов часто попадают осужденные едва умеющие читать и писать, а некоторые и вовсе не умеют. Восполнить пробелы в знаниях, а получить среднее образование этим людям помогают педагоги, работающие в школах уголовно-исполнительной системы Самарской области. Таких учебных заведений насчитывается двенадцать.

В нынешнем учебном году за школьные парты сядут около тысячи осужденных. Вполне возможно, что некоторые из них, вставшие на путь исправления, продолжат учебу в профтехучилище, а некоторые в колледжах или в высших учебных заведениях региона.

Таких фактов в истории пенитенциарной системы Самарской области немало. Есть примеры, когда осужденные получали высшее образование и, осознав важность законопослушной жизни, достигали определенных высот в предпринимательской деятельности или на производстве.

Учеба в средней школе является одним из направлений в работе сотрудников УИС по социальной реабилитации осужденных. Кроме того, эта деятельность положительно сказывается на морально-психологической атмосфере среди них. Руководство колоний и СИЗО использует весь арсенал средств для привития осужденным интереса к получению среднего образования, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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