В УФСИН СО около тысячи осужденных пошли в школу

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Не секрет, что в исправительные учреждения по решению судов часто попадают осужденные едва умеющие читать и писать, а некоторые и вовсе не умеют. Восполнить пробелы в знаниях, а получить среднее образование этим людям помогают педагоги, работающие в школах уголовно-исполнительной системы Самарской области. Таких учебных заведений насчитывается двенадцать.



В нынешнем учебном году за школьные парты сядут около тысячи осужденных. Вполне возможно, что некоторые из них, вставшие на путь исправления, продолжат учебу в профтехучилище, а некоторые в колледжах или в высших учебных заведениях региона.



Таких фактов в истории пенитенциарной системы Самарской области немало. Есть примеры, когда осужденные получали высшее образование и, осознав важность законопослушной жизни, достигали определенных высот в предпринимательской деятельности или на производстве.



Учеба в средней школе является одним из направлений в работе сотрудников УИС по социальной реабилитации осужденных. Кроме того, эта деятельность положительно сказывается на морально-психологической атмосфере среди них. Руководство колоний и СИЗО использует весь арсенал средств для привития осужденным интереса к получению среднего образования, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО