В УФСИН СО оказывают квалифицированную медицинскую помощь осужденным

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В августе организовано оказание специализированной медицинской помощи двум осужденным, содержащимся в следственном изоляторе №1.

На базе Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Тихона Ерошевского им проводилось плановое лечение и коррекция зрения.

Как сказала врио начальника МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Алима Садыкова, данное мероприятие проводилось и будет проводиться в дальнейшем со всеми нуждающимися пациентами, имеющими заболевания органов зрения.

Лечение и коррекция зрения проводится в рамках реализации программы государственных гарантий граждан на оказание специализированной медицинской помощи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области