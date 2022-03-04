В УФСИН СО обучают осужденных трем новым профессиям

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Теперь осужденные, учащиеся в образовательном учреждении №117, могут получить такие специальности как пожарный, штамповщик и составитель смеси моющих средств.

Всего же в УФСИН обучается 1144 человека. Они осваивают 28 профессий. Среди них: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, бетонщик, парикмахер, няня, слесарь по ремонту автомобиля. Причем все эти специальности востребованы на рынке труда Самарской области.

За первое полугодие 2021-2022 учебного года профессии получили более 780 осужденных. Все они задействованы на производстве в исправительных учреждениях.

Получение новых профессий положительно сказывается на социальном самочувствии людей и помогает им быстрее адаптироваться после отбытия наказания.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области