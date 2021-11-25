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В УФСИН России по Самарской области состоялся отборочный этап Всероссийского фестиваля художественной самодеятельности среди сотрудников УИС

25 ноября 2021 11:50
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В УФСИН России по Самарской области состоялся отборочный этап Всероссийского фестиваля художественной самодеятельности среди сотрудников УИС

Всероссийский фестиваль самодеятельного и художественного творчества работников уголовно-исполнительной системы проводится седьмой раз. Его цель – развитие культурно-досуговой работы, повышение эффективности нравственного и эстетического воспитания, раскрытие новых талантов среди сотрудников УФСИН России по Самарской области, сохранение российской культурной самобытности.

Мероприятие пользуется огромной популярностью. В этом году в нем приняли участие более 70 сотрудников и членов их семей. Самому младшему участнику не так давно исполнилось 2 года, а самому старшему и уважаемому ветерану – 68 лет. 

На отборочный этап были представлены видеоролики в различных номинациях: музыкальное, танцевальное и театральное направление, номера оригинального жанра. В этом году жюри конкурса возглавил член Общественного совета при УФСИН и руководитель исполкома регионального отделения «СИЛЬНОЙ РОССИИ» Павел Карпухов.

Так, дипломами первой степени награждены следующие участники. В номинации «Эстрадный вокал» - младший инспектор отдела охраны ИК-29 прапорщик внутренней службы Дарья Шеенкова, ветеран УИС Равшан Ураков, а также дует из СИЗО-4 Сергей Романюк и Анастасия Горобец. В номинации «Народный вокал» победили старший прапорщик из КП-27 Наталья Морзабитнова и ансамбль «Селяночка» из ИК-26. В оригинальном жанре первой стала специалист отдела кадров и работы с личным составом ИК-29 Евгения Порецкая. В танцевальном направлении отличились в лучшую сторону Айболсын Бозова (СИЗО-1) и Анастасия Околелова (КП-27). А ветеран УИС Александр Карлов и прапорщик внутренней службы из ИК-3 Илья Распопов одержали победу в номинации «Художественное чтение».

Всем лауреатом первого этапа конкурса вручены дипломы. 

Второй этап «VII Всероссийского фестиваля художественной самодеятельности среди сотрудников уголовно-исполнительной системы» состоится во ФСИН России.

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