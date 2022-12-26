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В УФСИН России по Самарской области состоялся новогодний утренник для детей сотрудников

26 декабря 2022 10:58
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В УФСИН России по Самарской области состоялся новогодний утренник для детей сотрудников

По сложившейся доброй традиции в региональном УФСИН организован новогодний утренник. Ребят с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз, Снегурочка, Лиса, Заяц, Мальвина и Баба-яга.

Дети участвовали в сказочном представлении и увлекательных конкурсах, водили хоровод вокруг нарядной елки. В завершении праздничного мероприятия каждый получил новогодний подарок.

- Проведение новогодних утренников в учреждениях уголовно-исполнительной системы, - сказал начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, - способствует сплочению коллектива, воспитывает у сотрудников и их детей высокие нравственные качества, повышает настроение.

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