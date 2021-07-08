В УФСИН России по Самарской области проведены соревнования среди специалистов-кинологов

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Мероприятие проводилось в течение трех дней на базе исправительной колонии № 10. Специалисты-кинологи соревновались по многоборью со служебными собаками на личное и командное первенство.

На первом этапе выбирали лучших участников в исправительных учреждениях. Это кинологи с патрульно-разыскной собакой, специальной собакой по поиску наркотических средств и поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. На областной этап поехали 15 команд.

Первый день соревнований начался с преодоления полосы препятствий, где кинологи с питомцами показали свою физическую подготовку и выправку. Во второй день четвероногие напарники обыскивали транспорт на наличие наркотических средств и взрывчатых веществ. Итоговым заданием третьего дня был поиск запахового материала в автобусе, в помещении, в одежде группы людей и в малогабаритных предметах.

В результате упорной борьбы победителями стали самые сильные, слаженные и дружные команды. Одна из них поедет на чемпионат ФСИН России по многоборью со служебными собаками.