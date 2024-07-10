В УФСИН России по Самарской области прошло заседание Общественного совета

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Приветственной речью заседание открыл начальник регионального УФСИН Алексей Климов. Официальную часть продолжил заместитель начальника управления Максим Мищенко, который рассказал об итогах взаимодействия.

Председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский внес предложения по работе общественной структуры, а также представил начальнику ведомства каждого члена совета и рассказал подробно о их деятельности в рамкам сотрудничества с уголовно-исполнительной системой.

В ходе совещания были высказаны предложения об улучшении коммуникационных связей между организациями, а также о возможностях привлечения большего количества людей к участию в проводимых мероприятиях в УФСИН.

Завершая заседание Алексей Николаевич поблагодарил членов общественного совета за многолетнее сотрудничество, после чего подвел итоги и обозначил план дальнейшего взаимодействия на следующее полугодие.