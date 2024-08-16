В учреждениях УИС Самарской области прошли торжественные мероприятия принятие Присяги

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Сегодня, в преддверии празднования 130 годовщины со дня образования уголовно-исполнительной системы Самарской области, в управлении по конвоированию и в следственном изоляторе №4 состоялось принятие Присяги молодыми сотрудниками.



В торжественной обстановке, в присутствии руководителей и коллег новобранцы присягнули на верность Отечеству, дали торжественное обещание свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на них обязанности.



После чего руководство учреждений поздравили молодых сотрудников с этим знаменательным событием и выразили уверенность в том, что новое поколение будет достойно служить Отечеству, поддерживать и приумножать традиции, заложенные ветеранами ведомства.



В своих поздравлениях заместитель управления по конвоированию Никита Холин и начальник СИЗО-4 Алексей Исаев уделили особое внимание высокой ответственности за выполнение вновь принятыми сотрудниками служебного долга, соблюдению субординации, достижению поставленных целей, выполнению поставленных задач на высоком профессиональном уровне.



В завершении торжественных мероприятий традиционно прозвучал Государственный Гимн Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области