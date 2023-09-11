В учреждениях УФСИН СО состоялись выборы губернатора региона

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В голосовании приняли участие подследственные, содержащиеся в следственных изоляторах №1, №2 и №4. Кроме того, губернатора избирали подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора. Это подразделение уголовно-исполнительной системы расположено на территории ИК-15, где содержатся осужденные женщины. Всего свои голоса отдали более 900 человек.



Одновременно с этим голосовали подследственные, находящиеся на лечении в пенитенциарных областных туберкулезной и соматической больницах.



Также свой гражданский долг выполнили сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы, члены их семей. Каких-либо нарушений избирательных законодательства члены избирательных комиссий и общественники не выявили, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО