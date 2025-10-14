В учреждениях УФСИН Самарской области прошёл конкурс поваров

117

В подразделениях УФСИН России по Самарской области состоялся конкурс профессионального мастерства «Поварское дело», в котором приняли участие осуждённые, задействованные в организации питания.



Мероприятие направлено на повышение квалификации, развитие кулинарных навыков и строгое соблюдение санитарных норм при приготовлении пищи. По утверждённому меню-раскладке участники за ограниченное время приготовили комплексные блюда, продемонстрировав не только знание технологии, но и аккуратность и чувство вкуса.



Конкурсные работы оценивали члены комиссии по критериям соответствия технологическим картам, внешнему виду, соблюдению санитарных норм и качеству подачи.



Все конкурсанты были отмечены благодарственными письмами и подарками. Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия не только повышают профессиональный уровень, но и способствуют социальной адаптации осуждённых, формируя у них навыки, востребованные в реальной жизни.