Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
В учреждениях УФСИН Самарской области прошёл конкурс поваров

14 октября 2025 13:15
117
В учреждениях УФСИН Самарской области прошёл конкурс поваров

В подразделениях УФСИН России по Самарской области состоялся конкурс профессионального мастерства «Поварское дело», в котором приняли участие осуждённые, задействованные в организации питания.
 
 Мероприятие направлено на повышение квалификации, развитие кулинарных навыков и строгое соблюдение санитарных норм при приготовлении пищи. По утверждённому меню-раскладке участники за ограниченное время приготовили комплексные блюда, продемонстрировав не только знание технологии, но и аккуратность и чувство вкуса.
 
 Конкурсные работы оценивали члены комиссии по критериям соответствия технологическим картам, внешнему виду, соблюдению санитарных норм и качеству подачи.
 
 Все конкурсанты были отмечены благодарственными письмами и подарками. Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия не только повышают профессиональный уровень, но и способствуют социальной адаптации осуждённых, формируя у них навыки, востребованные в реальной жизни.

