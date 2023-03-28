В Тюмени умер кот, признанный самым старым в России

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Самый старый кот в России умер во вторник в Тюмени, в январе ему исполнилось 26 лет, рассказала РИА Новости хозяйка кота Эльвира Чаниева.

Сиамский кот по кличке Дашун в сентябре 2021 года был внесен в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки".

"Дашун умер сегодня ночью. В последнее время он был слаб, но еще ходил, реагировал, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть, много не кушал. В основном хотел сидеть у окошка, дышать свежим воздухом. Он был под присмотром ветеринаров, ставили уколы от мочекаменной болезни, а в последнюю неделю резко похудел", — рассказала Эльвира Чаниева.

По словам Чаниевой, в Тюмени нет официального кладбища для животных, потому питомца она похоронит у старого деревенского кладбища, где уже не хоронят людей, оградку и табличку уже заказала.

На память от питомца у нее остались не только фотографии, но и коты Федька, Петька и Сироп.

Фото: ru.freepik.com