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Уголовное дело о ЧП в торговом центре "Времена года" в Москве передали в аппарат ГУ СК.
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В ТЦ "Времена года" на западе Москвы прорвало трубу с горячей водой, четыре человека погибли

23 июля 2023 19:09
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Уголовное дело о ЧП в торговом центре "Времена года" в Москве передали в аппарат ГУ СК.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре "Времена года" в Москве передано в аппарат ГСУСК, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает РИА Новости.

В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы.

"Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре на западе столицы, передано в аппарат ГСУ СК России по Москве", - заявила Иванова.

Уточняется, что на данный момент проводятся допросы руководства и сотрудников, отвечающих за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, а также находившихся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы, вынесены постановления о признании потерпевшими. В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК, в том числе с привлечением представителей Ростехнадзора и инженеров, проводят дополнительный осмотр места происшествия", - отметила Иванова.

Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что работает на месте происшествия и координирует правоохранительные органы при расследовании уголовного дела, после проверки дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства.

 

Фото из открытых источников

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