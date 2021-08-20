В ТЦ «Гудок» открылась фотовыставка победителей конкурса «С чего начинается Родина»

67

В Самаре в торговом центре «Гудок» (ул. Красноармейская, дом 131, 1 этаж) открылась фотовыставка, на которой представлены работы победителей открытого регионального конкурса детской фотографии «С чего начинается Родина». Выставка переехала из ТЦ «Амбар» и будет работать в «Гудке» до конца сентября.

Фотоконкурс «С чего начинается Родина» среди детей в возрасте от 12 до 17 лет, проводился с 30 апреля по 6 июня некоммерческим фондом «Детский епархиальный образовательный центр» при поддержке Правительства Самарской области, в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 170-летия Самарской губернии, утверждённым Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, и по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Всего на конкурс было подано 380 работ от юных фотографов из 16 населённых пунктов Самарской области. В ходе подведения итогов жюри, в состав которого вошли члены Правительства Самарской области, выдающиеся фотографы из Москвы и Самары, выбрало 40 лучших работ. Их авторы стали победителями конкурса.

Фото: пресс-служба облправительства