В ЦВО стартовал окружной этап фестиваля прессы «МЕДИА-АС-2021»

157

Пресс-служба Центрального военного округа приглашает представителей средств массовой информации, экспертов и блогеров регионов Урала, Сибири и Поволжья, занимающихся освещением военной и военно-исторической тематики, принять участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС-2021».

Окружной этап фестиваля стартовал 8 февраля. Конкурсные работы принимаются до 15 марта.

Конкурсная комиссия Центрального военного округа проведет рассмотрение лучших работ в девяти номинациях:

- две для работников радио и телевидения: «ЛУЧШИЕ КАДРЫ» - за лучший новостной репортаж, «КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» - за лучшую радиопрограмму,

- две для сотрудников печатных СМИ: «СИЛА СЛОВА» - за лучший материал в печатных СМИ, «СТИЛЬ ЖИЗНИ» - за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;

- один для сотрудников творческих объединений и интернет-изданий: «ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» - за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ);

- два для представителей информационных агентств: «МОЛНИЯ» - за лучшую работу в информагентстве, «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» - за лучшую фотоработу;

- для сотрудников региональных СМИ «НА ОСТРИЕ АТАКИ» - за лучший материал в региональных (местных) СМИ;

- специальная номинация «ПРОРЫВ»- за лучший дебют года.

В фестивале могут принять участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Участникам предлагается представить заявки на участие в конкурсе в разделе «МЕДИА-АС-2021» на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации mil.ru в разделе Центральный военный округ. В заявке необходимо указать сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, род занятий, почтовый адрес, телефон, электронный адрес название материала, дату его выхода), а также указать конкурсную номинацию.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (343) 359-32-79.

Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИА-АС-2021» проводится Министерством обороны Российской Федерации для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.