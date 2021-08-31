В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым

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Прямая линия на площадке Центра управления регионом Самарской области прошла по инициативе губернатора. Беседа длилась более часа. Дмитрий Азаров ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.

«ЦУР помогает мне. Правительство работает быстрее. Ведь чем раньше локализовали проблему, - тем меньшего количества граждан эта проблема коснулась, - подчеркнул важность принципа открытости в работе Дмитрий Азаров. - Хочу поблагодарить ЦУР, который добился заметного улучшения взаимодействия людей с органами власти. Оперативность возросла в несколько раз!»

По качеству работы с обратной связью Самарская область заняла 1 место в Приволжском федеральном округе. Сегодня первичный ответ в социальных сетях исполнители дают за 2,5 часа – это также один из лучших показателей в стране. Продолжается работа над тем, чтобы и окончательный ответ с решением проблемы, которая не требует больших вложений, людям предоставляли за несколько часов.

Во время прямой линии губернатор Дмитрий Азаров рассказал о помощи пострадавшим от пожаров. В первую же неделю 10 тысяч рублей получили все, у кого пострадало имущество. На этой неделе будет осуществляться помощь в 100 тысяч рублей по утрате имущества. Отдельная выплата по ущербу здоровью. Также погорельцы получат помощь в восстановлении жилья.

«Если человек проживает в частном доме на постоянной основе, мы, конечно, отстроим или приобретем в первую очередь. Стоимость будет рассчитана из стоимости квадратного метра. Будем учитывать численность проживающих», - пояснил губернатор.

В ТОП-5 напряженных тем летнего периода, которые поднимали в соцсетях жители области, входили вопросы о социальных выплатах. Дмитрий Азаров рассказал, что в области ведется постоянная работа по выплате государственной поддержки гражданам. Уже 419 тысяч учеников, а это 99,6 % школьников Самарской области, получили президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей. Со следующей недели такую же сумму получат все выпускник школ и ссузов, которые продолжат обучаться в Самарской области. Данная мера поддержки была инициирована главой региона.

«Такое решение я принял, чтобы еще раз обратить внимание на самарское образование, которое получило очень высокие оценки. Министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов, который в субботу работал в регионе, по многим направлениям отметил лидирующие позиции Самарской области», - отметил Дмитрий Азаров.

По 10 тысяч рублей от губернатора получат и медики.

«Все абсолютно медработники системы здравоохранения Самарской области могут получить эту выплату. Не только врачи, а средний и младший медперсонал. Более того, часть техперсонала, скорая помощь. Врачи сейчас на передовой. Им тяжелее всего приходится. Надеюсь, все жители это решение поддержат», - подчеркнул губернатор.

Накануне начала нового учебного года одной из важнейших тем стало образование. Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что 1 сентября откроют свои двери сразу две новые школы. При этом ведется работа по подбору участков для строительства новых образовательных учреждений.

«Много проблем в конкретных локациях. Они копились десятилетиями, а сейчас нужно их «расшивать», и не всегда есть простые решения, - отметил Дмитрий Азаров. - Часто решения многоструктурированные. Здесь и земельные вопросы, и вопросы экономического обоснования, и финансовые, и образовательные. Но мы находим варианты, приводим в порядок наши города и села, обустраиваем родную землю».

Жители также задали вопросы о нарушениях при распределении мест в детских садах.

«Попрошу ЦУР обратить внимание на такие обращения. Если где-то есть место коррупции, буду разбираться», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатора спросили, как получить новую Карту жителя Самарской области. Для оформления нужны лишь паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинский полис. Выпуск и обслуживание карты бесплатны для держателя. Карта – это инструмент, который поможет сделать жизнь людей удобнее. Пользуясь ею можно получить доступ к транспортному приложению, полису ОМС, социальным услугам, скидкам на товары и услуги, новостной ленте, афише мероприятий и другим ресурсам.

Во время эфира жители попросили открыть фитнес-центры для людей серебряного возраста. Для них спортобъекты были закрыты из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Я считаю, что нам нужно с Роспотребнадзором вернуться к вопросу посещения фитнес центров людей старшего поколения», - пообещал Дмитрий Азаров.

Молодых людей тревожит судьба фестиваля «Рок над Волгой». В эфире Дмитрий Азаров отметил, что возрождение фестиваля возможно:

«Мы готовы были восстановить его в прошлом году, организаторы внесли артистам авансы за выступления. Но пандемия разрушила планы, и никто не будет рисковать. Как только позволит эпидемиологическая остановка, обязательно восстановим! Эта та самая молодежная движуха, которая нужна региону».

Во время эфира пользователи «Вконтакте» и «Одноклассники» озвучили более тысячи вопросов. Все сообщения фиксировала система «Инцидент Менеджмент», - это значит, что под своим комментарием жители получат ответ от органа власти.