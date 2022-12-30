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В «Цифровом регионе» отметили самых активных пользователей «Карты жителя Самарской области»

30 декабря 2022 11:22
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В «Цифровом регионе» отметили самых активных пользователей «Карты жителя Самарской области»

Накануне Нового года в ГБУ СО «Цифровой регион» (подведомственное учреждение департамента информационных технологий и связи Самарской области) прошло чествование самых активных держателей Карты жителя Самарской области. Антон Галкин и Дмитрий Крутов получили благодарность и памятные подарки от коллектива учреждения.

Оба самарца не только активно пользуются Картой жителя как банковским инструментом, но и подключили к ней возможность открывать дверь подъезда своего дома, оборудованного «умным домофоном». Кроме того, Дмитрий еще и подал заявку на специальный тариф для своего телефона от сотового оператора – партнера проекта.

Дмитрий и Антон ежедневно оплачивают Картой жителя Самарской области покупки в магазинах, получая при этом скидки или кэшбек, проезд в общественном транспорте. О новых акциях и событиях в регионе они узнают из средств массовой информации и в сети Интернет на портале Карты жителя. Оба говорят, что никаких проблем или трудностей с использованием карты нигде не возникает.

По словам Дмитрия, он рекомендовал оформить Карту жителя всем своим родным, друзьям и коллегам, так как это очень удобно – вместо нескольких пластиков, ключей от домофона достаточно носить с собой одну Карту жителя. Дмитрий уже пользуется льготным транспортным приложением на Карте жителя при оплате поездок и отказался от использования социальной карты.

Напомним, в Самарской области в течение следующего года будет проходить бесплатная замена социальных карт, по которым льготники получают ежемесячно бесплатные поездки в общественном транспорте, на карты жителя Самарской области. Существующие сейчас социальные карты перестанут выпускать уже с 1 января 2023 года, а с января 2024-го все выпущенные до 2023 года будут заблокированы. Для получения Карты жителя с льготным транспортным проездом необходимо будет обратиться в банки-партнеры проекта. В течение 2023 года соцкарты будут действовать в полном объеме. Но позаботиться об оформлении Карты жителя стоит заранее, ведь ее выпуск может занимать до 14 дней, а перейти на нее предстоит около 400 тыс. льготников. Тем, кто до 1 января 2023 года не оформлял социальную карту, перед подачей заявки на Карту жителя Самарской области с льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова с 2021 года. За это время владельцами уникального пластика, созданного на базе банковской карты национальной платёжной системы «Мир», стали более 40 тыс. жителей региона. Заказать Карту жителя можно путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru или в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ «Солидарность». Обслуживание карты – бесплатно.

Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:
«Карта жителя Самарской области уже является надежным помощником в повседневных ситуациях: она помогает оплатить проезд в общественном транспорте или покупки с выгодой, спланировать свое свободное время или получить государственные услуги в электронном виде. За год проект серьезно расширил свой функционал. В числе последних новшеств – возможность оформить карту жителя с 14 лет при согласии родителей или опекунов. Студенты ПГУТИ уже используют «пластик» как студенческий и читательский билет. С помощью карты жителя они оплачивают проезд со скидкой и проходят в учебные корпуса. Вскоре карта будет использоваться как идентификатор при получении лекарств по электронному рецепту. Также Карту жителя можно использовать вместо ски-пасса на некоторых горнолыжных курортах страны, а в самарском горнолыжном комплексе «СОК» она дает скидку на прокат снаряжения. На сегодня дисконт на свои товары и услуги держателям карты предоставляют более 150 торговых сетей и компаний. В их числе и участники проекта "Привет, МИР!", поскольку карта жителя Самарской области работает на базе национальной платежной системы. Функционал карты мы будем расширять и дальше. Надеемся, что уже в следующем году её можно будет получить также в МФЦ. В будущем карта сможет выступать в качестве социального сертификата, подтверждая, например, статус многодетной семьи».

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