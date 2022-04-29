В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД СО прошел урок мужества

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На днях в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области прошел урок мужества. На данное мероприятие в качестве гостя пришел заместитель председателя Союза ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения Самарской области гвардии прапорщик третьей бригады специального назначения в запасе Виктор Важинский.



Виктор Владимирович – участник боевых действий по установлению порядка и локализации бандитских формирований в республиках бывшего Советского Союза. Неоднократно награждался медалями и орденами, участвовал в Параде Победы 9 мая и Параде Памяти 7 ноября, проходивших в Самаре. Виктор Важинский рассказал ребятам о своей службе, подчеркнув, что десантники в России являются примером мужества, отваги и любви к Родине. Он поделился с несовершеннолетними своими воспоминаниями о том, что уже в их возрасте мечтал о службе в «крылатой пехоте», поэтому много занимался спортом.



Воспитанники с увлечением слушали рассказ гостя. Особый интерес у них вызвала, конечно же, тема прыжков с парашютом. Виктор Владимирович – специалист 3-го класса по прыжкам с парашюта – рассказал ребятам, что первый раз прыгать не страшно, второй - страшно, а потом уже и перестаешь думать о страхе. Также ветеран ВДВ рассказал ребятам о легендарном автомате Калашникова.



В завершение мероприятия воспитанники поблагодарили Виктора Важинского за столь познавательную встречу и сфотографировались с гостем.

Фото: ГУ МВД СО