В Тольятти провели познавательную экскурсию для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.

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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели познавательную экскурсию для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.

Гостями телекомпании "ЛАДА-МЕДИА" стали беженцы из ДНР и ЛНР, временно проживающие на территории Тольятти. Возможность совершить путешествие в загадочный мир телевидения по ту сторону экрана была предоставлена генеральным директором телекомпании "ЛАДА-МЕДИА" – представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ириной Денисовой.

В начале встречи Ирина Викторовна рассказала присутствующим об истории становления первого городского телевидения, познакомила с экспонатами телевизионного музея - с фото и видеотехникой прошлых лет.

Гости посетили телестудию в День космонавтики, и с удивлением узнали, что в Самаре производят космические ракеты и город давно считается общепризнанной космической столицей России. В студийном павильоне гостям показали увлекательную программу Маргариты Данишевской "Космос-детям", а также ролик, созданный режиссером Мариной Шикиной, о достопримечательностях и красоте Самарского края. Встреча проходила в такой тёплой, располагающей к общению обстановке, и одна из гостей даже рассказала о своем увлечении поэзией и прочитала стихи Анны Ахматовой.

Воодушевленные новыми знаниями и знакомствами гости попросили сделать общую фотографию с коллективом тольяттинского телевидения на фоне наиболее понравившихся и запомнившихся экспонатов. Они признались, что это мероприятие оставило неизгладимый след в душе каждого, а многие хотели бы вернуться в музей. Завершилась встреча чаепитием и вручением подарков на память, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО