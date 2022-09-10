В тольяттинской школе-интернате провели учебную пожарную эвакуацию

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Учебная отработка плана эвакуации на случай пожара - важная составная часть профессиональной подготовки педагогического состава и работников образовательного учреждения. Также это важный навык для воспитанников школы-интерната.

Во время тренировки у детей и взрослых вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, не паниковать, коллективно проводить эвакуацию, при необходимости применять первичные средства пожаротушения.

В ходе тренировки, при получении сигнала о возникновении пожара, педагогический состав и обслуживающий персонал провели мероприятия в соответствии с инструкцией, открыв все эвакуационные выходы, и в установленной последовательности произведя эвакуацию детей через эвакуационные выходы из здания.

Передвижение ребят и педагогов, при этом, было быстрым, но без лишней суеты и торопливости.

Все эвакуируемые покинули здание школы в установленном порядке. После проведения эвакуации, классные руководители провели перекличку и доложили о наличии всех учащихся руководителю учреждения.

В тренировке принимали участие 237 школьников и 43 сотрудника учреждения. Итоги учебной эвакуации в целом оказались положительными. Все системы противопожарной защиты сработали вовремя, нормативное время эвакуации соблюдено, замечаний не выявлено, рекомендации приняты к сведению. Цели и задачи учебного мероприятия достигнуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО