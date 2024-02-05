В Тольятти завершился Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью 

194

В Самарской области завершился Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью, который проходил на базе ОМОН «Орлан» регионального управления Росгвардии.

В состязаниях, которые проходили в течение трех дней, принимали участие более восьмидесяти сотрудников и военнослужащих из всех четырнадцати регионов ПФО.

В первый день офицеры силового ведомства соревновались в стрельбе из табельного оружия – им необходимо было выполнить несколько упражнений из пистолета Макарова. На второй день стражи правопорядка демонстрировали навыки плавания – в зависимости от возрастной категории, участникам состязаний нужно было проплыть триста, двести или сто метров. И в завершающий, третий день состязаний, состоялась лыжная гонка на десять и пять километров.

Начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии полковник Сергей Аристов высоко оценил уровень подготовки спортсменов: «Военнослужащие и сотрудники показали очень хорошие результаты. Впервые в этом году у участников чемпионата по зимнему офицерскому троеборью появилась возможность сдать норматив на звание «мастера спорта» - по итогам соревнований оно будет присвоено девяти офицерам».

Представителям команд и спортсменам, продемонстрировавшим лучшие показатели, в торжественной обстановке вручили кубки победителей.

В

конце февраля лучшие спортсмены будут отстаивать честь Приволжского округа на чемпионате Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью, который состоится в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области