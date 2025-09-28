В Тольятти задержали подозреваемого в краже велосипеда

161

В конце августа текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель, который сообщил о краже велосипеда, стоимостью более 6 тысяч рублей, хранившегося на лестничной площадке многоквартирного дома.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и очевидцев произошедшего, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по возможному маршруту злоумышленника.

Со слов потерпевшего полицейские составили и распространили среди наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества. Оперуполномоченные уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение краж, проживающих неподалеку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что схожий по описанию с похищенным велосипед реализован через комиссионный магазин. Изъяв и изучив документацию ломбарда, сотрудники полиции выяснили, что к хищению возможно причастен ранее не судимый 41-летний местный житель. Оперуполномоченные установили возможные места нахождения мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, увидев не пристегнутый блокировочным тросом велосипед, похитил его для перепродажи, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г.Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело.