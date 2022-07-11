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В Тольятти встретили росгвардейцев - участников спецоперации

11 июля 2022 09:56
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В Тольятти встретили росгвардейцев - участников спецоперации

В Тольятти состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач по защите населения Донбасса. На пути следования от города Жигулевск колонну сопровождали активисты местного движения байкеров.

На родной земле военнослужащих встречали глава города Николай Ренц, командование войсковой части, ветераны ведомства, представители молодежных и общественных организаций и, конечно, родные. Некоторые из семей преодолели большой путь и приехали в Тольятти из других городов, чтобы обнять своих сыновей, мужей и братьев. 

Поздравляя прибывших с возвращением домой, участники встречи отметили высочайший профессионализм росгвардейцев, которые смогли успешно выполнить все стоявшие перед ними задачи, не допустив при этом потерь среди личного состава.

- Мы все испытываем сегодня необыкновенное чувство радости от того, что родные могут обнять своих сыновей, мужей, отцов и братьев. Мы гордимся и благодарим вас за то, что вы сберегли свои жизни и здоровье для семей, для всех, кто ждал вас дома, выполнив тяжёлую, ответственную и очень важную для нашей Родины задачу. Вы боретесь не за прошлое. Вы боретесь за настоящее и будущее наших детей, внуков, правнуков - за будущее нашей Отчизны. И мы справимся, мы победим, потому что у нашей Родины есть такие защитники как вы, - обратился к росгвардейцам глава Тольятти Николай Ренц.

После заслуженного отдыха в кругу друзей и близких росгвардейцы вернутся к выполнению служебных обязанностей.

Теги: Росгвардия

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