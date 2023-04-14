В Тольятти воспитанники одного из детдомов познакомились с работой полицейской кавалерии

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Полицейские совместно с представителями Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти организовали для детей экскурсию в подразделение конной полиции.

В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителями Общественного совета при Управлении организовали для ребят из детского дома «Гармонии» экскурсию в подразделение конной полиции.

Полицейские-кавалеристы встретили гостей с радостью и рассказали ребятам о своей работе, как с помощью служебных лошадей осуществляется охрана правопорядка и патрулирование лесопарковых зон, пляжей и других труднодоступных мест, в которых не проедет автотранспорт, и обеспечивается безопасность жителей во время проведения различных спортивных и культурных массовых мероприятий. Школьников заинтересовала специфика службы в полицейской кавалерии, и они задали сотрудникам множество вопросов о требованиях к кандидатам, отвечая на которые полицейские объяснили детям, что совсем не обязательно иметь опыт работы с лошадьми, гораздо важнее любить животных, быть готовым стоять на страже порядка и закона и прийти на помощь к людям, попавшим в беду, а все необходимые навыки можно приобрести на занятиях по правовой и кавалерийской подготовке. Особый интерес у юных гостей вызвал рассказ об истории становления и развития конной полиции МВД России.

Во время экскурсии полицейские рассказали ребятам, что у каждой лошади свой нрав и темперамент, и напарника им подбирают так, чтобы по характеру они совпадали. Дети узнали о том, как проходит дрессировка питомцев и посмотрели, как сотрудники полиции обучают лошадей не бояться внешних раздражителей: толпы, громких звуков, выстрелов. Ребята побывали в конюшне, ознакомились с условиями содержания животных, с огромным интересом послушали о том, как полицейские ухаживают за лошадьми, как готовят их к службе, узнали, чем кормят питомцев, и получили возможность угостить их сушками и морковкой.

«С помощью таких прекрасных встреч детей с теми животными, которые стоят на службе у сотрудников полиции, ребята и расширяют свой кругозор, а также у них появляется заинтересованность и желание связать свой будущий трудовой путь с правоохранительными органами», - отметил представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов.

В завершении экскурсии ребята сделали фотографии на память с понравившимися лошадьми и, поблагодарив за проведенное мероприятие, поделились положительными впечатлениями с сотрудниками полиции и общественниками.