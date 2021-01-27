В Тольятти военные ЦВО провели мини-концерт у дома участницы обороны Ленинграда

89

Бригада специального назначения Центрального военного округа провела мини-концерт у многоквартирного дома в городе Тольятти, где живёт участница Великой Отечественной войны и житель блокадного Ленинграда 95-летняя Ванда Леонардовна Пародня.

Военный оркестр в честь 77-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных музыкальных инструментах. За виртуозной игрой оркестра Ванда Леонардовна наблюдала из окна своей квартиры.

Представители бригады и ветеранских организаций поблагодарили участницу войны за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки.

Ванда Леонардовна Пародня родилась 5 марта 1926 года в Ленинграде. Когда началась война ей было 15 лет. Все родные погибли или умерли от голода. Она помнит, как мама отдала ей последний кусок хлеба, а сама умерла от голода. По словам ветерана, три дня она лежала на трупе матери и оплакивала её. Как спаслась от неминуемой смерти и оказалась в госпитале не помнит. До конца войны, желая отомстить врагу, сверхурочно работала на оборонном заводе, где готовили снаряды для реактивных систем "Катюша". В 1943 году после очередной бомбёжки была ранена в ногу. Награждена медалью "За оборону Ленинграда".

"По воле судьбы я после войны оказалась в Тольятти. Но однажды ездила в Ленинград. Хотела найти могилу матери. Вместо этого нашла мемориальную доску и как сегодня помню надпись на ней: "Их имён благородных мы здесь перечислить не можем. Так их много под вечной охраной гранита, но знай, внимающий этим камням, никто не забыт, ничто не забыто", - говорит Ванда Леонардовна.