В Тольятти участник и ветеран боевых действий провел занятие с кадетами «Юный спасатель» и Юнармии

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21 февраля в Тольятти, на базе 31 пожарно-спасательного отряда, было проведено занятие с кадетами «Юный спасатель» и юнармейцами, а также учащимися школы № 69. Мероприятие было посвящено дню памяти воинов интернационалистов и 34-летней годовщине вывода Советских войск из Демократической республики Афганистан.

В ходе занятия учащиеся ознакомились с историей взаимодействия СССР и Афганистана в военной сфере, узнали об обстоятельствах, сопутствующих и предшествующих вводу ограниченного контингента советских войск в Афганистан в 1979 году, а также о задачах и итогах их пребывания там.

Перед школьниками выступил ветеран пожарной охраны Сергей Вишневский - участник и ветеран боевых действий в Афганистане, республике Таджикистан и Северо-Кавказском регионе России. Он рассказал ученикам школы о героических подвигах советских солдат и офицеров, выполнявших интернациональный долг в терзаемой гражданской войной соседней стране, о гуманизме и милосердии советских воинов и гражданских специалистов при оказании ими помощи населению Афганистана.

В середине занятия почетный ветеран пожарной охраны Тольятти – председатель ветеранской организации 31 отряда Александр Балушкин напомнил гостям о еще одной значимой дате в истории нашей страны. 2 февраля 2023 года исполнилось 80 лет со дня победы советских солдат над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве. Он рассказал ребятам об истории подвига города-героя и показал свои семейные реликвии времен Великой Отечественной войны, доставшиеся ему от отца – участника битвы за Сталинград.

В завершение мероприятия сотрудники отряда проинформировали учащихся о возможности поступления в высшие учебные заведения системы МЧС России, об учебе, направлениях деятельности и перспективах, которые открываются перед выпускниками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО