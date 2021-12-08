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В Тольятти стало меньше общедоступных бесплатных катков

8 декабря 2021 11:49
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В Тольятти стало меньше общедоступных бесплатных катков

Об этом свидетельствует анализ данных за последние годы.

В Тольятти на протяжении многих лет под заливку использовали 45 кортов, расположенных на муниципальных территориях внутри жилых кварталов. В частности, это количество фигурировало в отчетах и докладах представителей департамента городского хозяйства мэрии, начиная с декабря 2013 года и по декабрь 2018 года. В преддверии нового года запускали в работу 25 площадок в Автозаводском районе, 9 – в Центральном и 11 – в Комсомольском.

Уже в декабре 2019 года количество бесплатных общедоступных катков в Тольятти стало меньше. В частности, прошлой и позапрошлой зимой было залито 36 таких объектов: в Автозаводском районе 17, в Комсомольском районе 10, в Центральном районе - 9. Плюс к этому под заливку использовали и участок Площади Свободы в «старом городе», а зимой 2020-2021-го оборудовали под эти цели и надел в Парке Победы.

Нынешней же зимой, как сообщает sova.info, таковых запланировано сделать только 28. Еще несколько лет назад подобных объектов было куда больше.

В то же время количество ледовых полей на пришкольных участках, наоборот, увеличилось. Если в зимнем сезоне 2016-2017 года их было 13, то нынешней зимой оборудуют 18 таких площадок.

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