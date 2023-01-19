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В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества

19 января 2023 10:59
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В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества

На мероприятие были приглашены представители службы безопасности торговых центров и студенты Тольяттинского государственного университета.

Начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вместе с руководителями подразделений территориального органа провел рабочую встречу по теме профилактики кибермошенничества. На мероприятие были приглашены представители службы безопасности торговых центров и студенты Тольяттинского государственного университета.

Открывая встречу, Хейрулла Ахмедханов отметил актуальность данной проблемы. Преступления в сфере IT ежедневно регистрируются полицейскими, и жертвами мошенников становятся как молодые люди, так и пенсионеры. Одни - неосмотрительно ведут себя в сети Интернет, другие - слишком доверчивы в реальной жизни. Полковник полиции на конкретных примерах объяснил, какие ошибки допускают граждане, и дал советы, как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников.

Беседа получила живой отклик у аудитории, одним из ключевых вопросов обсуждения стала организация совместной разъяснительной профилактической работы полицейских и представителей служб безопасности с использованием интерактивных площадок торговых центров города. Участники встречи заверили, что сотрудники полиции могут рассчитывать на их поддержку в этом вопросе.

Полицейские также рассказали студентам о проекте создания «Ассоциации цифровой безопасности» на базе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, обсудили вопросы взаимодействия по теме информационной безопасности, выслушали предложения. Проект очень заинтересовал молодых людей, и они выразили готовность принять в нем участие.

В завершение встречи полицейские передали листовки для распространения в торговых центрах города с рекомендациями для граждан, как не стать жертвой интернет-аферистов и не поддаться на провокации мошенников.

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