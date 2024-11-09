В Тольятти сотрудники полиции приняли участие в спортивном турнире, посвящённому Дню сотрудника ОВД

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Организатором мероприятия выступил Общественный совет при У МВД России по г. Тольятти.

В Тольятти в преддверии дня сотрудника органов внутренних дел на базе спортивного комплекса «Дворец спорта Волгарь» сотрудники тольяттинского гарнизона полиции приняли участие в турнире по силе удара. Организаторами мероприятия выступили представители Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов и Алексей Сверчков.

В начале мероприятия гостей и участников спортивного мероприятия поприветствовал заместитель начальника Управления подполковник полиции Александр Бросов:

«Уважаемые коллеги, приветствую Вас на спортивном мероприятии! Сегодня мы впервые проводим турнир по силе удара. Спорт и служба в органах внутренних дел – это два неразрывных понятия. Сотруднику полиции предъявляются очень серьезные требования и без физической подготовки не исполнить служебные обязанности. Спорт как и служба в полиции во многом похожи, нужна не только самоотдача, но и серьезная дисциплина». Александр Бросов обращаясь к участникам соревнований пожелал честной спортивной борьбы и позитивных эмоций.

В турнире приняли участие более 50 сотрудников тольяттинской полиции. Участников поделили на 5 команд: 4 команды отделов полиции и команда Управления. Полицейские-спортсмены выполняли удар по специальному тренажеру боксерская груша, которая измеряет силу удара в килограммах.

По окончании соревнований были подведены итоги, и по результатам места распределились следующим образом:

1 место- команда Управления МВД России по г.Тольятти

2 место- отдел полиции по Комсомольскому району

3 место- отдел полиции по Автозаводскому 1 району

В личном зачете призовые места заняли:

1 место- Данил Полубабкин

2 место- Николай Петров

3 место- Денис Кулаков

Как отметили представители общественного совета при У МВД России по г.Тольятти Николай Шахов и Алексей Сверчков: «В тольяттинском гарнизоне полиции стало доброй традицией проводить спортивные турниры и сегодня в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел впервые прошел турнир по силе удара. Участие в таком мероприятии сотрудников полиции, обеспечивает им совершенствование уровня физической подготовки, дает уверенность в отличном выполнении своих профессиональных задач».

На торжественном закрытии спортивного мероприятия заместитель начальника Управления подполковник полиции Александр Сергеевич Бросов поблагодарил спортсменов за активное участие и вручил победителям и призерам кубки, дипломы, грамоты и медали.