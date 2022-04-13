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В Тольятти состоится IV фестиваль «АрхивFEST»

13 апреля 2022 11:26
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В Тольятти состоится IV фестиваль «АрхивFEST»

С 14 по 22 апреля Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти проводит IV фестиваль «АрхивFEST», посвященный историческому юбилею нашего города. Тема фестиваля - «285 лет основания города Ставрополя–Тольятти: вехи истории».

В рамках фестиваля пройдут мероприятия, призванные на основе документов по-новому осветить страницы истории Ставрополя-Тольятти: выставки архивных документов, мастерские для школьников и студентов, архивные посиделки, конференция для школьников, семинар для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов, традиционная квест-игра со студентами ТГУ «Архивные детективы». 

14 апреля в 15.00 в актовом зале администрации (пл. Свободы,4) фестиваль откроется презентацией фестиваля «АрхивFEST» и выставкой документов «Этюды из истории досуга в Ставрополе–Тольятти» из фондов МКУ «Тольяттинский архив».  Подлинные архивные документы по истории культуры города и отдыхе горожан можно будет полистать, подержать в руках и услышать рассказ ведущего специалиста архива.

15 апреля с 10.00 до 14.00 хранилища архива (Белорусская,33 и Механизаторов, 26а) откроют «Архивные мастерские» для школьников и студентов колледжей. Ребята познакомятся с архивохранилищами и попробуют себя в роли архивистов.

18 апреля (Белорусская,33 в 16.00) в читальном зале МКУ «Тольяттинский архив» пройдут «Архивные посиделки» - нескучные истории с документами и самоваром, участники которых на основе подлинных документов познакомятся с малоизвестными страницами истории геральдических знаков Ставрополя-Тольятти. Ждем на посиделки журналистов, блогеров, музейщиков, студентов, экскурсоводов, представителей школьного образования и вузовской науки.

19 апреля в рамках фестиваля на портале администрации на странице Управления по делам архивов будет опубликована виртуальная выставка документов из фондов архива «К 40-летию советского герба города Тольятти». В рамках выставки будут представлены архивные документы, связанные со становлением современного геральдического символа нашего города.

20 апреля (Белорусская,33, в 10.00, каб. №209), в сотрудничестве с центром профессионального развития «Деловой подход», пройдет итоговый этап XIII Всероссийского конкурса среди старшеклассников «Документ в современном мире», посвященный 285-летию основания города Ставрополя-Тольятти.

20 апреля (Белорусская,33, в 15.00) в актовом зале администрации специалисты Управления по делам архивов проведут семинар для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов «Подготовка документов к длительному хранению».

21 апреля (Белорусская,33, в 14.00, читальный зал) специалисты «Тольяттинского архива» и студенты кафедры истории и философии ТГУ проведут традиционную квест-игру «Архивные детективы».

22 апреля сотрудники архивной отрасли Тольятти - участники «АрхивFESTа» подведут итоги на заключительном мероприятии фестиваля.

Организаторами IV-го фестиваля «АрхивFEST» выступают Управление по делам архивов администрации г.о. Тольятти и МКУ «Тольяттинский архив». Неизменными партнерами фестиваля являются Тольяттинский государственный университет и центр профессионального развития «Деловой подход». 

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