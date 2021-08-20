В Тольятти снесли незаконную "шиномонтажку"

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Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного павильона, в котором производились работы по монтажу автомобильных шин.

Администрация г. Тольятти обратилась в суд с требованием обязать освободить участок от павильона «Шиномонтаж», который самовольно был возведен жителем города.

Судом вынесено решение об обязании мужчины произвести демонтаж павильона, занимающего земельный участок площадью 10 кв.м.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке.

Однако должник добровольно не исполнял требование исполнительного документа, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установлен срок для исполнения.

Принятые судебным приставом меры помогли должнику осознать, что, не исполняя решение суда, он лишь усугубляет ситуацию. После этого мужчина самостоятельно произвел демонтаж павильона и освободил незаконно занимаемый земельный участок площадью 10 кв.м.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП СО.

Фото: пресс-служба УФССП СО