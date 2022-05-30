В Тольятти служит лучший начальник продовольственной службы Росгвардии

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Офицер Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии стал победителем общевойскового конкурса специалистов продовольственной службы в номинации «Лучший начальник продовольственной службы».

Старший лейтенант Александр Р. - стал победителем отборочных состязаний, проводимых в рамках подготовки и формирования команды Росгвардии для участия во Всероссийском конкурсе «Армейский запас- 2022». Соревнования проводились на базе Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Всего в конкурсе приняло участие 75 военнослужащих и сотрудников в составе 10 команд.

«Подобные мероприятия помогают получать знания, накапливать умения и оттачивать навыки в рамках воинской специальности. У военнослужащих появляется уникальная возможность обменяться друг с другом приобретенным опытом. Серьёзная конкуренция, беспристрастные судьи, сложные задания и долгожданная победа, заветная цель, к которой я шёл на протяжении этих нелёгких дней», - подчеркнул старший лейтенант Александр Р.