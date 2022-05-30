Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний
Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний
Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей
Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей
В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте
В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте
Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0
Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе
В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе
По Московскому шоссе в Самаре бегал лось
По Московскому шоссе в Самаре бегал лось
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти служит лучший начальник продовольственной службы Росгвардии

30 мая 2022 11:22
103
В Тольятти служит лучший начальник продовольственной службы Росгвардии

Офицер Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии стал победителем общевойскового конкурса специалистов продовольственной службы в номинации «Лучший начальник продовольственной службы».
Старший лейтенант Александр Р. - стал победителем отборочных состязаний, проводимых в рамках подготовки и формирования команды Росгвардии для участия во Всероссийском конкурсе «Армейский запас- 2022». Соревнования проводились на базе Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Всего в конкурсе приняло участие 75 военнослужащих и сотрудников в составе 10 команд.
«Подобные мероприятия помогают получать знания, накапливать умения и оттачивать навыки в рамках воинской специальности. У военнослужащих появляется уникальная возможность обменяться друг с другом приобретенным опытом. Серьёзная конкуренция, беспристрастные судьи, сложные задания и долгожданная победа, заветная цель, к которой я шёл на протяжении этих нелёгких дней», - подчеркнул старший лейтенант Александр Р.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти установлена мемориальная доска в честь погибшего на Украине росгвардейца
25 мая 2022, 11:39
В Тольятти установлена мемориальная доска в честь погибшего на Украине росгвардейца
В памятном мероприятии приняли участие родители, друзья, бывшие однокурсники по колледжу, представители Министерства образования Самарской области и... Происшествия
645
Жительница Самары поблагодарила росгвардейца за мужественный поступок
23 мая 2022, 10:54
Жительница Самары поблагодарила росгвардейца за мужественный поступок
Он помог ей против грабителей. Общество
569
В Тольятти росгвардейцы приняли участие в межрегиональном семинаре руководителей охранных структур
20 мая 2022, 10:06
В Тольятти росгвардейцы приняли участие в межрегиональном семинаре руководителей охранных структур
Теоретическая часть учебно-методических занятий сопровождалась практикой - выходом на объекты. Новости Тольятти
408
  • Консультант плюс
В центре внимания
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
30 мая 2022  11:42
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
100
Названы законы, которые вступят в силу в июне
30 мая 2022  10:00
Названы законы, которые вступят в силу в июне
136
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля 2022 года
30 мая 2022  09:58
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля
160
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
29 мая 2022  12:59
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
551
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
28 мая 2022  21:18
Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»
1129
Весь список