В Тольятти росгвардейцы помогли воспитанникам "Ласточки" отметить Рождество

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Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области помогли воспитанникам тольяттинского центра помощи детям «Ласточка», оставшимся без попечения родителей, отметить Рождество.

Сотрудники Росгвардии организовали для ребят выезд в один из развлекательных центров города. Здесь воспитанников «Ласточки» уже ждали Дед Мороз со Снегурочкой и насыщенная праздничная программа. В театрализованном представлении детям не только рассказали, что такое Рождество, но и познакомили со старинными русскими традициями проведения праздника.

Также росгвардцейцы приготовили для детей сладкие подарки.

«Рождество, как и Новый год - это не только самые волшебные праздники. Это еще и дни, которые люди проводят в тесном семейном кругу. Но, к сожалению, не у всех есть возможность отметить их вместе с родными и близкими. Мы постарались сделать так, чтобы дети из центра «Ласточка» смогли не только приобщиться к традициям и культуре нашей Родины, но и получить крошечную частичку тепла и доброты, которой так не хватает в наше время», - отметил заместитель Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области полковник Александр Кизян.